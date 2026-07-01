鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-07-01 18:05

長期深耕中小企業金融的臺灣中小企業銀行（2834-TW），於今（1）日宣布個人金融服務邁入全新里程碑，正式推出首張頂級信用卡「福企無限卡」。這不僅是臺企銀成立 110 年來首度插旗頂級卡市場，更象徵其全面進軍高資產個金領域的決心。透過與 Visa 合作，整合星級美饌、國際旅遊與高額保費回饋三大亮點，協助企業主將企業專業延伸至個人生活。

針對此次發片策略，臺灣企銀副總經理方英哲表示，「福企無限卡」籌備時間將近一年，特別選在今日上市是為了配合 9 月份即將正式進入「財管 2.0」的時程。他直言：以往未發行頂級卡，對客戶的權益服務總覺得差了那麼一點點，這次推出福企無限卡，就是要把個金服務的拼圖拼得完整。

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方英哲強調，臺企銀目前的中小企業客戶數近 6 至 7 萬戶，其中高資產客戶佔有一定比例，因此初期的申辦重點將鎖定本行 VIP 客群，採取「邀請制」為主。

申辦門檻設定在年收入新台幣 150 萬元以上，旨在維繫中小企業主對銀行的黏著度，並發揮業務經營的綜效。未來，臺企銀更計畫透過此卡延伸至存款、貸款及稅務法律諮詢，由理專、稅務及法律專家共同輔導，並在進入財管專區後提供保單融資、質借等更多元且不受限制的金融產品。

三大權益亮點：美饌饗宴、頂級旅遊、理財回饋

臺灣企銀董事長李嘉祥於致詞表示，臺企銀自 1915 年成立以來，一直是企業主最可靠的夥伴，如今要以同等的專業陪伴客戶走入生活場景。福企無限卡特別針對高端客群重視的場景設計權益：

美饌饗宴： 攜手全台最大餐飲平台 EZTABLE，提供包含饗饗、旭集、島語、漢來海港等超人氣餐廳「兩人同行一人免費」優惠，每卡每月最高可使用 2 次。 尊榮旅遊： 提供全年最高 6 次免費機場接送、8 次機場貴賓室服務，以及業界領先的 5,000 萬元旅遊平安險保障，並涵蓋海外全程傷害醫療。此外，持卡人還享有每日 3 小時市區免費停車及高鐵車票 85 折優待。 理財加碼： 針對個人理財，提供保費最高 1.6% 回饋（含加碼 1%）；若單筆保費達 500 萬元以上，再額外贈送 20,000 元刷卡金。海外消費則提供 2% 現金回饋無上限，配合電子帳單最高可達 2.5%。

隨著臺企銀加入，目前八大公股銀行中已有 6 家發行頂級無限卡（或同等級）。為吸引客戶，臺企銀祭出首年免年費，核卡後 45 天內累積消費滿 6 萬元即送 3,000 元刷卡金。這場「公股頂級卡大戰」也正式進入白熱化階段。

表：6 大公股銀行「無限卡 / 頂級卡」權益比一比

銀行名稱 頂級卡名稱 申辦重點 / 亮點權益 首年年費 / 減免條件 臺灣企銀 福企無限卡 首波鎖定 VIP 企業主。每年 8 次免費機場貴賓室、6 次免費機場接送；保費最高 1.6% 回饋；5 千萬旅平險及 5 千萬海外全程保險 首年免年費。核卡 45 天內刷滿 6 萬送 3 千刷卡金。累積消費 20 萬次年免年費 合作金庫 無限卡 / 無限金鑽卡 無限金鑽卡每年最高免費 6 次機場接送；市區免費停車禮遇；旅遊平安險 5,000 萬元 首年免年費；無限金鑽卡正附卡合併計算年度消費滿 30 萬以上，次年免年費。 彰化銀行 VISA 無限卡 主打高鐵購票、交通通路最高 10% 刷卡金回饋。 首年免年費。次年起正附卡消費滿 20 萬免年費。 兆豐銀行 兆豐無限卡 海外消費 2.5% 回饋。包含機場接送與貴賓室禮遇。 首年免年費。次年起累積消費滿 36 萬免年費。 第一銀行 GLORY+ 世界卡 海外消費 3.2% 回饋；核卡 60 天內消費 10 萬贈 2,000 元刷卡金；5,000 萬元旅平險；保費最高 1.4% 回饋。 首年免年費；正卡年費 1 萬元，首年免年費；次年起若正附卡及特店分期累積 30 萬元，次年免年費。 華南銀行 The ONE 尊榮無限卡 每年 6 次免費機場貴賓室；NT$5,000 萬元旅平 / 不便險。 年費 NT$12,000，首年免年費，消費滿 12 萬元次年免年費。