盤中速報 - 費城半導體大漲3%，報14120.52點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間30日10:03，費城半導體上漲410.86點（或3%），暫報14120.52點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-6.32%
- 近 1 月：+6.86%
- 近 3 月：+83.83%
- 近 6 月：+90.99%
- 今年以來：+93.55%
焦點個股
費城半導體成分股以Onto Innovation Inc.(ONTO-US)領漲。Onto Innovation Inc.(ONTO-US)上漲7.13%；安森美半導體(ON-US)上漲5.78%；科磊(KLAC-US)上漲5.72%；科林研發(LRCX-US)上漲5.46%；艾司摩爾(ASML-US)上漲4.77%。
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