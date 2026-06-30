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盤中速報 - 費城半導體大漲3%，報14120.52點

鉅亨網新聞中心

截至台北時間30日10:03，費城半導體上漲410.86點（或3%），暫報14120.52點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-6.32%
  • 近 1 月：+6.86%
  • 近 3 月：+83.83%
  • 近 6 月：+90.99%
  • 今年以來：+93.55%

焦點個股


費城半導體成分股以Onto Innovation Inc.(ONTO-US)領漲。Onto Innovation Inc.(ONTO-US)上漲7.13%；安森美半導體(ON-US)上漲5.78%；科磊(KLAC-US)上漲5.72%；科林研發(LRCX-US)上漲5.46%；艾司摩爾(ASML-US)上漲4.77%。


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費城半導體14110.232.92%
Onto Innovation Inc.373.01+6.13%
安森美半導體93.44+5.50%
科磊294.66+5.84%
科林研發430.64+4.80%
艾司摩爾1961.095+4.14%

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