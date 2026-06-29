盤中速報 - Palo Alto Networks Inc(PANW-US)大漲5.19%，報320美元
鉅亨網新聞中心
Palo Alto Networks Inc(PANW-US)截至台北時間29日21:43股價上漲15.8美元，報320.00美元，漲幅5.19%，成交量751,613（股），盤中最高價320.02美元、最低價305.33美元。
美股指數盤中表現
Palo Alto Networks Inc(PANW-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+5.71%
- 近 1 月：+18.01%
- 近 3 月：+106.91%
- 近 6 月：+61.42%
- 今年以來：+65.15%
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