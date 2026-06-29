盤中速報 - 費城半導體大漲2%，報13467.73點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間29日11:51，費城半導體上漲264.16點（或2%），暫報13467.73點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-7.94%
- 近 1 月：+2.92%
- 近 3 月：+77.05%
- 近 6 月：+83.19%
- 今年以來：+86.41%
焦點個股
費城半導體成分股以應用材料(AMAT-US)領漲。應用材料(AMAT-US)上漲11.46%；科磊(KLAC-US)上漲8.75%；科林研發(LRCX-US)上漲8.23%；泰瑞達(TER-US)上漲5.19%；Onto Innovation Inc.(ONTO-US)上漲4.15%。
部分成分股表現相對疲軟，美光科技(MU-US)下跌3.17%；連貫(COHR-US)下跌2.56%；安森美半導體(ON-US)下跌2.14%；英特爾(INTC-US)下跌1.9%；思佳訊半導體(SWKS-US)下跌1.35%。
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