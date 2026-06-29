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盤中速報 - 費城半導體大漲2%，報13467.73點

鉅亨網新聞中心

截至台北時間29日11:51，費城半導體上漲264.16點（或2%），暫報13467.73點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-7.94%
  • 近 1 月：+2.92%
  • 近 3 月：+77.05%
  • 近 6 月：+83.19%
  • 今年以來：+86.41%

焦點個股


費城半導體成分股以應用材料(AMAT-US)領漲。應用材料(AMAT-US)上漲11.46%；科磊(KLAC-US)上漲8.75%；科林研發(LRCX-US)上漲8.23%；泰瑞達(TER-US)上漲5.19%；Onto Innovation Inc.(ONTO-US)上漲4.15%。

部分成分股表現相對疲軟，美光科技(MU-US)下跌3.17%；連貫(COHR-US)下跌2.56%；安森美半導體(ON-US)下跌2.14%；英特爾(INTC-US)下跌1.9%；思佳訊半導體(SWKS-US)下跌1.35%。


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費城半導體13563.542.73%
應用材料702.54+12.1%
科磊272.64+9.65%
科林研發412.51+8.82%
泰瑞達469.105+7.38%
Onto Innovation Inc.342.1813+5.64%
美光科技1113.35-1.68%
連貫378.1-0.65%
安森美半導體88.83-2.01%
英特爾127.84-0.37%
思佳訊半導體66.955-1.54%

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