鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-06-29 13:06

百貨龍頭新光三越秉持「Together, Making Life Better」的核心理念，持續深耕永續發展，繼《第一回 RE:ACTION 綠循環生活展》引發廣大迴響，即日起在台北信義新天地 A9 舉辦《第二回 RE:ACTION 綠循環生活展》，今年規模全面升級，從美妝到居家共攜手 60 大品牌，打造出五大生活場景展區，期帶動更多消費者共同實踐循環生活。

新光三越指出，《第二回 RE:ACTION 綠循環生活展》以家為策展核心，從美妝、時尚、居家、飲食到地方創生，成為最貼近日常生活的永續體驗平台。

‌



新光三越規劃循環美妝間、風格衣櫥間、永續森客廳、純淨綠廚房和綠生活聚落五大生活場景展區，透過美妝保養、風格穿搭、居家選物和飲食體驗，讓永續真正融入到日常生活。

除了五大展區外，去年廣受好評的回收活動今年進一步強化為物件轉運站，新光三越表示，民眾只要攜帶寶特瓶、鋁罐、舊衣、書籍、美妝空瓶等 14 項回收物，即可參與回收並獲得 20 點 skm points 回饋。