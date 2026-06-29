鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-06-29 08:31

俄羅斯總統普丁 28 日（周日）在統一俄羅斯黨第二十三次代表大會上表示，此次會議召開正值俄羅斯面臨命運攸關時刻，西方國家企圖在俄羅斯內部製造混亂，擾動政局。

普丁說，世界正發生根本性、系統性變化，地區衝突增多，國家和人民之間各領域互利合作遭遇新的人為障礙。

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他提到，同時西方國家對俄實施制裁，施加空前壓力，企圖在俄羅斯內部製造混亂，擾動政局，但是他們無論在戰場上還是在戰略上都無法戰勝俄羅斯。

普丁指出，俄羅斯有足夠力量、資源和政治決心挫敗一切阻礙發展的企圖，維護國家和公民安全，確保邊境不受侵犯，沉著應對當前各種挑戰，包括敵方針對俄領土和基礎設施的恐怖襲擊。

普丁表示，俄羅斯有能力解決內部發展面臨的問題，提高國內經濟和技術水準，建設住宅和道路，創造更多就業機會，發展先進產業，維護國家主權和地位。

普丁說，儘管俄羅斯正經歷艱難時期，不得不作出相應調整，但所有戰略性發展計畫都將得到全面實施，國家將履行各項社會義務。