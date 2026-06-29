鉅亨網新聞中心 2026-06-29 10:37

美國新聞網站 Axios 引述一名美國高級官員報導，美國與伊朗雙方已達成共識，同意停止互相攻擊，並將於 30 日在卡達首都多哈進行後續談判，雙方將集中焦點討論荷姆茲海峽的相關安全議題。

報導稱，由於近期區域局勢再度升級，原訂於本月 30 日在瑞士舉行的談判地點緊急改至多哈，談判核心議題也從原先的伊朗核計畫轉向荷姆茲海峽問題。

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在此前於瑞士的談判中，美伊雙方曾就建立軍事「熱線」達成共識，旨在協調荷姆茲海峽的交通航運，然而截至 27 日為止，該熱線系統仍未正式開通運作。



美伊關係本月稍早曾透過簽署諒解備忘錄短暫緩解海峽航運壓力，近期卻再度陷入緊張。美軍於美東時間 27 日以伊朗攻擊海峽周邊商船為由，對伊朗境內多個目標採取軍事打擊行動。

隨後，伊朗伊斯蘭革命衛隊於 28 日發表強硬聲明，表示已對美方的「侵略」行徑作出果斷回應，並揚言今後將採取更強硬手段處理所謂的「違規」船隻，甚至威脅將對美國軍事基地發動猛烈打擊。

針對航運秩序，伊朗波斯灣海峽管理局近期透過社群媒體發布公告，明確要求所有通過荷姆茲海峽的船舶，必須嚴格遵守規定的航線與通行程序。