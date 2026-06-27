盤中速報 - Dogwifhat大漲20.05%，報0.18美元
鉅亨網新聞中心
Dogwifhat(WIF)在過去 24 小時內漲幅超過20.05%，最新價格0.18美元，總成交量達0.10億美元，總市值1.76億美元，目前市值排名第 65 名。
近 1 日最高價：0.18美元，近 1 日最低價：0.15美元，流通供給量：998,839,325。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-4.25%
- 近 1 月：-16.84%
- 近 3 月：-8.53%
- 近 6 月：-51.56%
- 今年以來：-48.34%
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