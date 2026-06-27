鉅亨速報

盤中速報 - CELO大漲8.54%，報0.064美元

鉅亨網新聞中心

CELO(CELO)在過去 24 小時內漲幅超過8.54%，最新價格0.064美元，總成交量達0.06億美元，總市值0.38億美元，目前市值排名第 125 名。

近 1 日最高價：0.065美元，近 1 日最低價：0.058美元，流通供給量：597,552,519。

Celo於2017啟動，2020年4月上線，是一家基於區塊鏈的數字支付公司，是一個充當加密貨幣的全球支付基礎設施的平台，旨在覆蓋移動用戶。目標是讓世界各地的任何人都可以訪問金融活動，這要歸功於與世界上任何電話號碼之間進行付款的可能性。Celo的穩定幣Celo Dollar（cUSD）的付款可以發送到人們的電話號碼，而不是複雜的地址，電話號碼成為其加密貨幣收款地址，操作和使用更方便。

歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-8.19%
  • 近 1 月：-19.77%
  • 近 3 月：-23.96%
  • 近 6 月：-50.22%
  • 今年以來：-48.76%

暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流

▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與加密貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！

前往鉅亨買幣找交易所優惠


文章標籤

虛擬貨幣虛擬貨幣盤中盤中速報虛幣漲跌幅CELO

相關行情

台股首頁我要存股
CELO0.0646+9.03%
比特幣60273.74+1.31%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty