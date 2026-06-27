盤中速報 - Bella Protocol大跌22.94%，報0.133美元
鉅亨網新聞中心
Bella Protocol(BEL)在過去 24 小時內跌幅超過22.94%，最新價格0.133美元，總成交量達0.10億美元，總市值0.11億美元，目前市值排名第 180 名。
近 1 日最高價：0.207美元，近 1 日最低價：0.126美元，流通供給量：80,000,000。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+27.04%
- 近 1 月：+95.41%
- 近 3 月：+108.14%
- 近 6 月：+47.35%
- 今年以來：+42.95%
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