盤中速報 - HOT大漲10.88%，報0.000326美元
鉅亨網新聞中心
HOT(HOT)在過去 24 小時內漲幅超過10.88%，最新價格0.000326美元，總成交量達0.04億美元，總市值0.57億美元，目前市值排名第 103 名。
近 1 日最高價：0.000404美元，近 1 日最低價：0.000293美元，流通供給量：175,477,767,658。
Holo是一個對等分佈式平臺，用於託管使用Holochain構建的去中心化應用程式，Holochain是用於開發不需要使用區塊鏈技術的DApp的框架。 Holo的目標是充當更廣泛的互聯網與使用Holochain構建的應用程式之間的橋樑，從而提供一個生態系統和市場，使DApp易於訪問，因為DApp由Holo網絡參與者託管在互聯網上。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-3.28%
- 近 1 月：-20.91%
- 近 3 月：-27.52%
- 近 6 月：-39.18%
- 今年以來：-41.47%
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