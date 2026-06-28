盤中速報 - HOT大漲10.88%，報0.000326美元

Holo是一個對等分佈式平臺，用於託管使用Holochain構建的去中心化應用程式，Holochain是用於開發不需要使用區塊鏈技術的DApp的框架。 Holo的目標是充當更廣泛的互聯網與使用Holochain構建的應用程式之間的橋樑，從而提供一個生態系統和市場，使DApp易於訪問，因為DApp由Holo網絡參與者託管在互聯網上。