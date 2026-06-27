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盤中速報 - SOL大漲8.4%，報71.86美元

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SOL(SOL)在過去 24 小時內漲幅超過8.4%，最新價格71.86美元，總成交量達3.06億美元，總市值407.33億美元，目前市值排名第 4 名。

近 1 日最高價：73.93美元，近 1 日最低價：65.91美元，流通供給量：569,935,756。

Solana最重要的創新是設計了歷史證明(PoH)共識機制，結合區塊鏈底層的權益證明(PoS)，這種混合的共識模型吸引了小型交易者和機構交易者的興趣，讓去中心化金融可以更有效率地規模化。大幅縮短了區塊鏈處理時間和智慧合約驗證時間，交易成本降低，因此與Polkadot、Cardano等鏈並稱為以太坊殺手。

歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-1.67%
  • 近 1 月：-12.66%
  • 近 3 月：-13.37%
  • 近 6 月：-42.28%
  • 今年以來：-43.26%

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