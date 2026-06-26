盤後速報 - 安勤(3479)下週(7月3日)除息4.62元，預估參考價137.88元
鉅亨網新聞中心
安勤(3479-TW)下週(7月3日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利4.62元。
以今日(6月26日)收盤價142.50元計算，預估參考價為137.88元，息值合計為4.62元，股息殖利率3.24%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月26日)收盤價做計算，僅提供參考）
安勤(3479-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為單板電腦。系統產品。產業電腦週邊。近5日股價上漲5.49%，櫃買市場加權指數下跌1.61%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/03
|142.50
|4.6231
|3.24%
|0.0
|2025/07/03
|99.7
|5.2
|5.22%
|0.0
|2024/07/04
|116.0
|5.9887
|5.16%
|0.0
|2023/06/27
|118.5
|4.9402
|4.17%
|0.0
|2022/06/27
|56.0
|2.5806
|4.61%
|0.0
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