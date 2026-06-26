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盤後速報 - 安勤(3479)下週(7月3日)除息4.62元，預估參考價137.88元

鉅亨網新聞中心

安勤(3479-TW)下週(7月3日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利4.62元。

以今日(6月26日)收盤價142.50元計算，預估參考價為137.88元，息值合計為4.62元，股息殖利率3.24%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月26日)收盤價做計算，僅提供參考）

安勤(3479-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為單板電腦。系統產品。產業電腦週邊。近5日股價上漲5.49%，櫃買市場加權指數下跌1.61%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/03 142.50 4.6231 3.24% 0.0
2025/07/03 99.7 5.2 5.22% 0.0
2024/07/04 116.0 5.9887 5.16% 0.0
2023/06/27 118.5 4.9402 4.17% 0.0
2022/06/27 56.0 2.5806 4.61% 0.0

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