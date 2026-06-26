盤後速報 - 台星科(3265)下週(7月3日)除息4.1元，預估參考價171.9元
鉅亨網新聞中心
台星科(3265-TW)下週(7月3日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利4.1元。
以今日(6月26日)收盤價176.00元計算，預估參考價為171.9元，息值合計為4.1元，股息殖利率2.33%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月26日)收盤價做計算，僅提供參考）
台星科(3265-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為積體電路,IC 及其測試機組之研發及測試。資訊軟體服務業。電子零組件製造業。近5日股價下跌0.79%，櫃買市場加權指數下跌1.61%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/03
|176.00
|4.1
|2.33%
|0.0
|2025/06/30
|100.5
|4.6
|4.58%
|0.0
|2024/07/10
|138.0
|4.8
|3.48%
|0.0
|2023/07/12
|78.9
|5.0
|6.34%
|0.0
|2022/07/12
|45.7
|2.3
|5.03%
|0.0
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