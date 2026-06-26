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盤後速報 - 台星科(3265)下週(7月3日)除息4.1元，預估參考價171.9元

鉅亨網新聞中心

台星科(3265-TW)下週(7月3日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利4.1元。

以今日(6月26日)收盤價176.00元計算，預估參考價為171.9元，息值合計為4.1元，股息殖利率2.33%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月26日)收盤價做計算，僅提供參考）

台星科(3265-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為積體電路,IC 及其測試機組之研發及測試。資訊軟體服務業。電子零組件製造業。近5日股價下跌0.79%，櫃買市場加權指數下跌1.61%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/03 176.00 4.1 2.33% 0.0
2025/06/30 100.5 4.6 4.58% 0.0
2024/07/10 138.0 4.8 3.48% 0.0
2023/07/12 78.9 5.0 6.34% 0.0
2022/07/12 45.7 2.3 5.03% 0.0

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