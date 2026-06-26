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盤後速報 - 三商家購(2945)下週(7月3日)除息1.5元，預估參考價41.5元

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三商家購(2945-TW)下週(7月3日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.5元。

以今日(6月26日)收盤價43.00元計算，預估參考價為41.5元，息值合計為1.5元，股息殖利率3.49%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月26日)收盤價做計算，僅提供參考）

三商家購(2945-TW)所屬產業為貿易百貨業，主要業務為民生消費品之零售。超級市場之經營。其他。近5日股價上漲1.05%，集中市場加權指數下跌0.45%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/03 43.00 1.5 3.49% 0.0
2025/07/09 39.95 1.5 3.75% 0.0
2024/07/17 43.8 1.2 2.74% 0.0
2023/07/17 41.6 0.73 1.75% 0.0
2022/07/15 50.0 2.5934 5.19% 0.0

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