盤後速報 - 三商家購(2945)下週(7月3日)除息1.5元，預估參考價41.5元
鉅亨網新聞中心
三商家購(2945-TW)下週(7月3日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.5元。
以今日(6月26日)收盤價43.00元計算，預估參考價為41.5元，息值合計為1.5元，股息殖利率3.49%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月26日)收盤價做計算，僅提供參考）
三商家購(2945-TW)所屬產業為貿易百貨業，主要業務為民生消費品之零售。超級市場之經營。其他。近5日股價上漲1.05%，集中市場加權指數下跌0.45%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/03
|43.00
|1.5
|3.49%
|0.0
|2025/07/09
|39.95
|1.5
|3.75%
|0.0
|2024/07/17
|43.8
|1.2
|2.74%
|0.0
|2023/07/17
|41.6
|0.73
|1.75%
|0.0
|2022/07/15
|50.0
|2.5934
|5.19%
|0.0
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 三商家購:公告本公司訂定除息基準日
- 三商家購5月營收17.31億元年增40.92% 1—5月達72.24億元
- 三商家購:代重要子公司富達零售股份有限公司公告董事會決議公司地址變更
- 三商家購:公告本公司供應鏈處副總調整職務
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇