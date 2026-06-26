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中鋼構(2013-TW)下週(7月3日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.4元。
以今日(6月26日)收盤價43.75元計算，預估參考價為41.35元，息值合計為2.4元，股息殖利率5.49%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月26日)收盤價做計算，僅提供參考）
中鋼構(2013-TW)所屬產業為鋼鐵工業，主要業務為各類型鋼.鋼構架.機械體及水工機械之設計.製造.安裝及技術服務。金屬製品及加工用化學品之生產.進出口及買賣業務。各類環保工程(包含焚化爐、污染防治設備)之設計.製造.安裝。近5日股價上漲2.45%，集中市場加權指數下跌0.45%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/03
|43.75
|2.4
|5.49%
|0.0
|2025/07/14
|44.0
|2.0
|4.55%
|0.0
|2024/07/04
|59.0
|1.9
|3.22%
|0.0
|2023/06/29
|57.8
|1.7
|2.94%
|0.0
|2022/07/21
|53.6
|2.0
|3.73%
|0.0
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