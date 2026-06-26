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盤後速報 - 集盛(1455)下週(7月3日)除息0.16元，預估參考價9.37元

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集盛(1455-TW)下週(7月3日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.16元。

以今日(6月26日)收盤價9.53元計算，預估參考價為9.37元，息值合計為0.16元，股息殖利率1.68%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月26日)收盤價做計算，僅提供參考）

集盛(1455-TW)所屬產業為紡織纖維，主要業務為各種纖維絲、人造棉絲、尼龍絲之紡製、。織造、染整、印花、加工、買賣。石油化學工業纖維原料生產、銷售及進出口買賣。近5日股價下跌6.37%，集中市場加權指數下跌0.45%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/03 9.53 0.16 1.68% 0.0
2023/07/06 10.55 0.1 0.95% 0.0
2022/08/09 11.3 0.8 7.08% 0.0
2021/08/11 20.25 0.3 1.48% 0.0
2019/07/22 9.19 0.2 2.18% 0.0

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