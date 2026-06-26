盤後速報 - 集盛(1455)下週(7月3日)除息0.16元，預估參考價9.37元
鉅亨網新聞中心
集盛(1455-TW)下週(7月3日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.16元。
以今日(6月26日)收盤價9.53元計算，預估參考價為9.37元，息值合計為0.16元，股息殖利率1.68%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月26日)收盤價做計算，僅提供參考）
集盛(1455-TW)所屬產業為紡織纖維，主要業務為各種纖維絲、人造棉絲、尼龍絲之紡製、。織造、染整、印花、加工、買賣。石油化學工業纖維原料生產、銷售及進出口買賣。近5日股價下跌6.37%，集中市場加權指數下跌0.45%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/03
|9.53
|0.16
|1.68%
|0.0
|2023/07/06
|10.55
|0.1
|0.95%
|0.0
|2022/08/09
|11.3
|0.8
|7.08%
|0.0
|2021/08/11
|20.25
|0.3
|1.48%
|0.0
|2019/07/22
|9.19
|0.2
|2.18%
|0.0
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