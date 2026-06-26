盤中速報 - Worldcoin大跌8.48%，報0.48美元
鉅亨網新聞中心
Worldcoin(WLD)在過去 24 小時內跌幅超過8.48%，最新價格0.48美元，總成交量達0.51億美元，總市值13.82億美元，目前市值排名第 24 名。
近 1 日最高價：0.52美元，近 1 日最低價：0.45美元，流通供給量：2,893,975,825。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-15.16%
- 近 1 月：+40.78%
- 近 3 月：+80.88%
- 近 6 月：+7.41%
- 今年以來：+1.50%
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