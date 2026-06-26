鉅亨網新聞中心 2026-06-26 17:20

中國官方示警，人工智慧（AI）快速發展正大幅推升電力需求。中國國家能源局局長王宏志表示，目前 AI 與能源已進入「雙向賦能」的快速發展階段，而 AI 技術爆發式成長帶來的算力需求，也正使全球能源系統面臨新的挑戰。

AI吃電怪獸現形！生成5秒高清影片 用電量相當於充10支手機。(圖:shutterstock)

王宏志指出，以生成式 AI 為例，若利用人工智慧生成一段 5 秒鐘的高畫質（HD）影片，其耗電量約相當於替 10 支手機完成一次充電，凸顯 AI 運算背後龐大的能源消耗。隨著大型語言模型、AI 影音生成及各類智慧應用持續普及，未來資料中心與算力基礎設施的用電需求預料將持續攀升。

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面對 AI 帶動的電力需求激增，中國規劃採取「以電強算」策略，統籌能源資源配置與算力設施建設，推動能源與算力協同發展。

在整體規劃方面，西部地區將結合國家算力樞紐與大型新能源基地建設，推動算力設施與電力系統同步布局；東部地區則將推動分散式算力與分散式電源、微電網及虛擬電廠協同規劃，以就近滿足用電需求。

此外，官方也將完善相關政策體系，鼓勵符合條件的算力中心直接使用綠電，並支持參與綠電與綠證交易，以提升能源使用效率。