盤中速報 - 深證成指下跌-514.84點至15829.245點，跌幅3.15%
鉅亨網新聞中心
截至台北時間26日01:05，深證成指下跌514.84點（或3.15%），暫報15829.25點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+1.95%
- 近 1 月：+3.07%
- 近 3 月：+18.43%
- 近 6 月：+20.79%
- 今年以來：+20.84%
焦點個股
幽門螺桿菌概念概念領跌-5.57%。其中 *ST賽隆(002898-CN) 下跌 95.9% ; 粵萬年青(301111-CN) 下跌 10.98% ; 海辰藥業(300584-CN) 下跌 6.86% 。
F5G概念概念領跌-5.10%。其中 平治信息(300571-CN) 下跌 10.18% ; 光迅科技(002281-CN) 下跌 8.45% ; 華工科技(000988-CN) 下跌 7.44% 。
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