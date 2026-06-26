盤中速報 - 櫃買市場加權指數下跌-23.37點至416.47點，跌幅5.31%
鉅亨網新聞中心
截至台北時間26日01:16，櫃買市場加權指數下跌23.37點（或5.31%），暫報416.47點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-1.61%
- 近 1 月：+1.11%
- 近 3 月：+35.39%
- 近 6 月：+63.05%
- 今年以來：+59.22%
焦點個股
矽智財概念領跌-7.60%。其中 力旺(3529-TW) 下跌 9.86% ; 智原(3035-TW) 下跌 9.83% ; 創意(3443-TW) 下跌 7.84% 。
科技股概念領跌-7.26%。其中 華新科(2492-TW) 下跌 9.85% ; 聯電(2303-TW) 下跌 8.96% ; 華碩(2357-TW) 下跌 6.15% 。
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