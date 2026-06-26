鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-06-26 15:40

根據香港差餉物業估價署 (差估署) 最新數據顯示，香港 5 月私人住宅售價指數報 321.9 點，較 4 月上漲 1.42%，這不僅是房價連續第 12 個月攀升，更創下自 2018 年中以來、近 7 年來最長的連續上漲紀錄。

香港房價連漲12個月 創7年最長連漲紀錄 租金同步刷新紀錄(圖:shutterstock)

自去年 6 月起步入升軌以來，香港房價累計漲幅已達 12.36%，指數並創下近 31 個月來的新高。

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5 月份漲幅擴大，主要反映了 4 月下旬至 5 月上旬的熱絡市況。當時多個新案開賣即迅速售罄，市場已連續 15 個月維持千宗以上的交易水準。此外，香港首季 GDP 增長達 5.9%，失業率維持在 3.7% 的低位，加上美國聯準會連續三次維持利率不變，多家金融機構相繼調高房價預測，均支撐了房價的堅挺表現。

在各類住宅型態中，以實用面積約 12 坪 (431 平方呎) 以下的小坪數住宅表現最為出色，單月漲幅達 1.55%，優於大盤。

租金市場同樣表現亮眼，5 月租金指數報 204.1 點，按月上漲約 0.34%，已是連續 7 個月刷新歷史新高。專家分析，隨著暑假租屋旺季來臨，留學生提早進場租屋，預計 6 月份租金漲幅將進一步挑戰 1%。

儘管上半年表現強勁，但專家提醒下半年可能面臨阻力。踏入 6 月後，受中東局勢反覆、股市下跌以及市場對高利率走勢的憂慮影響，二手房與新屋交易均顯著萎縮，預計 6 月房價漲幅將收窄至 1% 左右。此外，中國大陸近期加強對跨境資金流動的監管，也可能影響大陸買家在香港的置產能力。