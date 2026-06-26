盤中速報 - IET-KY(4971)大跌7.24%，報480.5元
鉅亨網新聞中心
IET-KY(4971-TW)26日13:11股價下跌37.5元，報480.5元，跌幅7.24%，成交1,112張。
IET-KY(4971-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為砷化鎵假型高電子遷移率電晶體磊晶片 (GaAs pHEMT epi wafers)。磷化銦異質接面雙極電晶體磊晶片 (InP HBT epi wafers)。銻化鎵紅外線磊晶片 (GaSb infrared epi wafers)。
近5日股價下跌10.38%，櫃買市場加權指數下跌1.61%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-380 張
- 外資買賣超：-369 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-11 張
- 融資增減：+52 張
- 融券增減：-12 張
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