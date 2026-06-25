鉅亨速報 - Factset 最新調查：American Homes 4 Rent - Class A(AMH-US)EPS預估上修至0.88元，預估目標價為35.50元
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根據FactSet最新調查，共8位分析師，對American Homes 4 Rent - Class A(AMH-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.82元上修至0.88元，其中最高估值1.3元，最低估值0.63元，預估目標價為35.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.3(1.3)
|1.34
|0.78
|最低值
|0.63(0.63)
|0.5
|0.6
|平均值
|0.94(0.92)
|0.8
|0.69
|中位數
|0.88(0.82)
|0.73
|0.7
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|19.21億
|20.28億
|21.42億
|最低值
|18.78億
|19.24億
|19.82億
|平均值
|18.97億
|19.64億
|20.63億
|中位數
|18.99億
|19.62億
|20.52億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.42
|0.72
|1.01
|1.08
|1.18
|營業收入
|13.27億
|15.07億
|16.43億
|17.46億
|18.66億
詳細資訊請看美股內頁：
American Homes 4 Rent - Class A(AMH-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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