鉅亨速報 - Factset 最新調查：南亞科(2408-TW)目標價調升至400元，幅度約8.11%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對南亞科(2408-TW)提出目標價估值：中位數由370元上修至400元，調升幅度8.11%。其中最高估值600元，最低估值230元。
綜合評級 - 共有14位分析師給予南亞科(2408-TW)評價：積極樂觀12位、保持中立2位、保守悲觀0位。
南亞科(2408-TW)今(25日)收盤價為477元。近5日股價上漲3.81%，相關半導體業近5日上漲0.07%，集中市場加權指數下跌0.45%，股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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