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根據FactSet最新調查，共12位分析師，對智邦(2345-TW)做出2026年EPS預估：中位數由75.77元上修至76.33元，其中最高估值88.75元，最低估值64.08元，預估目標價為3286元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|88.75(88.75)
|139.48
|204.45
|最低值
|64.08(64.08)
|80.13
|128.77
|平均值
|75.75(75.12)
|105.17
|153.71
|中位數
|76.33(75.77)
|105.33
|146.93
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|398,392,220
|600,388,390
|850,650,280
|最低值
|324,840,000
|394,040,000
|558,300,010
|平均值
|358,730,430
|481,207,280
|670,378,010
|中位數
|359,920,590
|479,810,600
|647,525,740
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|26,341,712
|11,999,671
|8,920,165
|8,165,812
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|248,319,703
|110,424,744
|84,188,426
|77,205,223
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2345/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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