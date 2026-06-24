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盤後速報 - 科定(6655)下週(7月1日)除息4.8元，預估參考價117.7元

鉅亨網新聞中心

科定(6655-TW)下週(7月1日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利4.8元。

以今日(6月24日)收盤價122.50元計算，預估參考價為117.7元，息值合計為4.8元，股息殖利率3.92%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月24日)收盤價做計算，僅提供參考）

科定(6655-TW)所屬產業為其他業，主要業務為塗裝木皮板、KD木地板、其他木材相關產品之製造及銷售。塑膠製品製造及銷售。近5日股價下跌0.4%，集中市場加權指數上漲2.82%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/01 122.50 4.8 3.92% 0.0
2025/10/21 114.0 1.2 1.05% 0.0
2025/06/30 127.0 3.0 2.36% 0.0
2024/09/24 145.0 9.0 6.21% 0.0
2024/07/01 123.5 3.0 2.43% 0.0

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集中市場加權指數46043.6-2.24%
科定122.5-1.61%

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