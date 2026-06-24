盤後速報 - 永彰(4523)下週(7月1日)除息2.64元，預估參考價27.21元
鉅亨網新聞中心
永彰(4523-TW)下週(7月1日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.64元。
以今日(6月24日)收盤價29.85元計算，預估參考價為27.21元，息值合計為2.64元，股息殖利率8.85%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月24日)收盤價做計算，僅提供參考）
永彰(4523-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為能源科技、熱管理、智慧製造、智能建築。近5日股價上漲2.22%，櫃買市場加權指數上漲2.45%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/01
|29.85
|2.6419
|8.85%
|0.0
|2018/07/26
|14.75
|0.1
|0.68%
|0.0
|2017/07/26
|17.549999
|0.2
|1.14%
|0.0
|2016/07/27
|19.450001
|0.2
|1.03%
|0.0
|2015/07/23
|25.299999
|0.3
|1.19%
|0.0
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