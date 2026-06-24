鉅亨速報

盤後速報 - 永彰(4523)下週(7月1日)除息2.64元，預估參考價27.21元

鉅亨網新聞中心

永彰(4523-TW)下週(7月1日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.64元。

以今日(6月24日)收盤價29.85元計算，預估參考價為27.21元，息值合計為2.64元，股息殖利率8.85%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月24日)收盤價做計算，僅提供參考）

永彰(4523-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為能源科技、熱管理、智慧製造、智能建築。近5日股價上漲2.22%，櫃買市場加權指數上漲2.45%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/01 29.85 2.6419 8.85% 0.0
2018/07/26 14.75 0.1 0.68% 0.0
2017/07/26 17.549999 0.2 1.14% 0.0
2016/07/27 19.450001 0.2 1.03% 0.0
2015/07/23 25.299999 0.3 1.19% 0.0

文章標籤

台股台股除權息台股盤後盤後速報

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數46043.6-2.24%
永彰29.85-0.17%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty