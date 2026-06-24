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盤後速報 - 泰茂(2230)下週(7月1日)除息0.61元，預估參考價25.89元

鉅亨網新聞中心

泰茂(2230-TW)下週(7月1日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.61元。

以今日(6月24日)收盤價26.50元計算，預估參考價為25.89元，息值合計為0.61元，股息殖利率2.3%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月24日)收盤價做計算，僅提供參考）

泰茂(2230-TW)所屬產業為居家生活，主要業務為引擎活塞環之製造與銷售暨引擎零組件及汽車零配件之買賣。近5日股價上漲0%，櫃買市場加權指數上漲2.45%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/01 26.50 0.609 2.3% 0.0
2025/07/01 124.0 1.0 0.81% 2.0
2024/09/03 167.5 0.9386 0.56% 0.0
2023/08/10 96.0 0.1417 0.15% 1.2754
2021/08/27 15.0 0.2 1.33% 0.0

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