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盤中速報 - 安國(8054)大漲7.63%，報134元

鉅亨網新聞中心

安國(8054-TW)24日10:34股價上漲9.5元，報134.0元，漲幅7.63%，成交11,157張。

安國(8054-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為特殊應用積體電路 (Application Specific IC, ASIC) 設計服務。系統單晶片(System-on-Chip; SoC)設計服務。

近5日股價上漲25.13%，櫃買市場加權指數上漲2.45%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+7,312 張
  • 外資買賣超：+7,047 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+265 張
  • 融資增減：-98 張
  • 融券增減：+99 張

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