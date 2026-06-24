盤中速報 - 電腦及週設類指數類股表現疲軟，跌幅2.04%，總成交額46.58億
鉅亨網新聞中心
台股今日電腦及週邊設備業類股表現疲軟，24日10:20相關指數下跌2.04%，總成交額46.58億元，大盤占比4.51%。
該產業上漲家數27、下跌家數9、平盤家數8。領跌個股宜鼎(5289-TW)24日10:20股價下跌105元，報1780.0元，跌幅5.57%。
電腦及週設類指數近5日下跌1.5%，櫃買市場加權指數上漲2.45%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|電腦及週設類指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|-1.5%
|+2.45%
|近一月
|+4.22%
|+4.15%
|近三月
|+34.01%
|+39.05%
|近六月
|+53.57%
|+64.63%
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