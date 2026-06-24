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盤中速報 - 電腦及週設類指數類股表現疲軟，跌幅2.04%，總成交額46.58億

鉅亨網新聞中心

台股今日電腦及週邊設備業類股表現疲軟，24日10:20相關指數下跌2.04%，總成交額46.58億元，大盤占比4.51%。

該產業上漲家數27、下跌家數9、平盤家數8。領跌個股宜鼎(5289-TW)24日10:20股價下跌105元，報1780.0元，跌幅5.57%。

電腦及週設類指數近5日下跌1.5%，櫃買市場加權指數上漲2.45%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 電腦及週設類指數 櫃買市場加權指數
近一週 -1.5% +2.45%
近一月 +4.22% +4.15%
近三月 +34.01% +39.05%
近六月 +53.57% +64.63%

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