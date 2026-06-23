鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-06-23 20:40

根據最新科學觀測，2026 年 6 月太平洋正醞釀一場可能打破歷史紀錄的「超級聖嬰」(Super El Niño) 現象。美國國家海洋暨大氣總署 (NOAA) 已於 6 月 11 日正式宣告聖嬰現象成形，各界專家正密切關注其發展強度。

目前的觀測數據顯示，赤道太平洋海溫異常升高。在監測聖嬰現象的關鍵海域 (Niño 3.4)，6 月初的平均氣溫已達到 29.4°C，比 30 年平均值高出 1.7°C，這是自 1981 年以來 6 月份最大的暖偏差。

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香港城市大學地球科學系主任教授 Benjamin Horton 表示，更令人擔憂的是，赤道太平洋的溫度上升速度之快，從今年初的低於正常水準迅速攀升至異常偏高。Horton 說，科學家「以前也見過類似的水溫，但從未見過如此劇烈的變化，尤其是在我們擺脫反聖嬰現象之後」。

NASA 的 Sentinel-6 Michael Freilich 衛星觀測到，由於海水變暖導致體積膨脹，中太平洋與東太平洋的海平面高度明顯上升。此外，一系列強大的西風爆發促使暖水 (凱文波) 從西太平洋向東移動，進一步加劇暖化過程。

當聖嬰現象的關鍵區域海溫比長期平均值高出 2°C 以上時，便被界定為「超級聖嬰」或「極強」聖嬰。NOAA 預測，到 2026 年 12 月，有 89% 的機率發展為強聖嬰，且有高達 62% 的機率演變成超級聖嬰。歷史上僅出現過 3 次類似規模的事件 (分別為 1982/83 年、1997/98 年、2015/16 年)，而今年的暖化速度與強度已與 1997 年最強聖嬰發生前夕極為相似。

此次聖嬰現象發生在全球氣溫已比工業化前高出 1.4°C 的背景下，科學家擔憂其帶來的衝擊將前所未見。主要預期影響包括：

極端降雨與洪災： 美國西南部、南部及加州冬季可能面臨嚴重洪災，1982 與 1997 年的聖嬰年皆曾造成美國災難性的洪水。

乾旱與野火： 西太平洋國家如印尼、澳洲，以及南美的亞馬遜地區將面臨嚴重乾旱。在高溫背景下，原本潮濕的地區發生大規模或持續性野火的風險顯著增加。

破紀錄高溫： 科學家指出，2026 年或 2027 年有極高機率再度創下全球最熱年份紀錄。