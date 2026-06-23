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盤中速報 - 電機機械股價指數類股表現疲軟，跌幅2.08%，總成交額27.87億

鉅亨網新聞中心

台股今日電機機械類股表現疲軟，23日11:34相關指數下跌2.08%，總成交額27.87億元，大盤占比1.22%。

該產業上漲家數6、下跌家數38、平盤家數3。領跌個股慶騰(4534-TW)23日11:33股價下跌1.7元，報32.1元，跌幅5.03%。

電機機械股價指數近5日上漲2.33%，櫃買市場加權指數上漲5.62%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 電機機械股價指數 櫃買市場加權指數
近一週 +2.33% +5.62%
近一月 +2.62% +7.15%
近三月 +21.56% +38.09%
近六月 +16.55% +69.95%

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