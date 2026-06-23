盤中速報 - 電機機械股價指數類股表現疲軟，跌幅2.08%，總成交額27.87億
鉅亨網新聞中心
台股今日電機機械類股表現疲軟，23日11:34相關指數下跌2.08%，總成交額27.87億元，大盤占比1.22%。
該產業上漲家數6、下跌家數38、平盤家數3。領跌個股慶騰(4534-TW)23日11:33股價下跌1.7元，報32.1元，跌幅5.03%。
電機機械股價指數近5日上漲2.33%，櫃買市場加權指數上漲5.62%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|電機機械股價指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|+2.33%
|+5.62%
|近一月
|+2.62%
|+7.15%
|近三月
|+21.56%
|+38.09%
|近六月
|+16.55%
|+69.95%
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