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外資近5日買超個股

鉅亨網新聞中心

1. 外資累計買超 5 日的股票
主動統一升級50 (00403A-TW)、中鋼 (2002-TW)、主動統一台股增長 (00981A-TW)、台塑 (1301-TW)、長榮航 (2618-TW)

2. 外資累計買超 4 日的股票
中鋼 (2002-TW)、主動統一升級50 (00403A-TW)、主動統一台股增長 (00981A-TW)、台塑 (1301-TW)、群益台灣精選高息 (00919-TW)

3. 外資累計買超 3 日的股票
中鋼 (2002-TW)、主動統一台股增長 (00981A-TW)、主動統一升級50 (00403A-TW)、台塑 (1301-TW)、群益台灣精選高息 (00919-TW)

4. 外資累計買超 2 日的股票
中鋼 (2002-TW)、主動統一台股增長 (00981A-TW)、主動統一升級50 (00403A-TW)、台塑 (1301-TW)、群益台灣精選高息 (00919-TW)


5. 外資當日 (22) 買超的股票
主動統一台股增長 (00981A-TW)、台玻 (1802-TW)、中鋼 (2002-TW)、華新 (1605-TW)、力積電 (6770-TW)
 


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台股首頁我要存股
中鋼19.55+0.26%
台塑51.6-1.53%
長榮航42+0.84%
台玻73.9-3.52%
華新39.55-2.94%
力積電84.1+3.06%
主動統一升級5011.42+0.35%
主動統一台股增長32.33+0.31%
群益台灣精選高息30.92+0.39%

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#利多出貨

偏強
台塑

80%

勝率

#動能均線獲利股

偏強
長榮航

58.07%

勝率

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