盤後速報 - 創威(6530)次交易(23)日除息2元，參考價97.7元
鉅亨網新聞中心
創威(6530-TW)次交易(23)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利2元。
首日參考價為97.7元，相較今日收盤價99.70元，息值合計為2.0元，股息殖利率2.01%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/06/23
|99.70
|2.0
|2.01%
|0.0
|2025/06/18
|52.6
|1.55
|2.95%
|0.0
|2024/06/18
|48.7
|1.2
|2.46%
|0.0
|2023/07/05
|27.4
|1.5
|5.47%
|0.0
|2022/06/24
|20.95
|1.1
|5.25%
|0.0
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