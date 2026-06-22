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盤後速報 - 創威(6530)次交易(23)日除息2元，參考價97.7元

鉅亨網新聞中心

創威(6530-TW)次交易(23)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利2元。

首日參考價為97.7元，相較今日收盤價99.70元，息值合計為2.0元，股息殖利率2.01%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/06/23 99.70 2.0 2.01% 0.0
2025/06/18 52.6 1.55 2.95% 0.0
2024/06/18 48.7 1.2 2.46% 0.0
2023/07/05 27.4 1.5 5.47% 0.0
2022/06/24 20.95 1.1 5.25% 0.0


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