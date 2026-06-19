盤後速報 - 禾伸堂(3026)次交易(22)日除息5.8元，參考價896.2元
鉅亨網新聞中心
禾伸堂(3026-TW)次交易(22)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利5.8元。
首日參考價為896.2元，相較今日收盤價902.00元，息值合計為5.8元，股息殖利率0.64%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/06/22
|902.00
|5.8
|0.64%
|0.0
|2025/06/23
|83.7
|5.5
|6.57%
|0.0
|2024/06/24
|99.7
|5.0
|5.02%
|0.0
|2023/07/20
|106.5
|5.0
|4.69%
|0.5
|2022/07/18
|101.0
|9.0
|8.91%
|0.0
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