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盤後速報 - 禾伸堂(3026)次交易(22)日除息5.8元，參考價896.2元

鉅亨網新聞中心

禾伸堂(3026-TW)次交易(22)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利5.8元。

首日參考價為896.2元，相較今日收盤價902.00元，息值合計為5.8元，股息殖利率0.64%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/06/22 902.00 5.8 0.64% 0.0
2025/06/23 83.7 5.5 6.57% 0.0
2024/06/24 99.7 5.0 5.02% 0.0
2023/07/20 106.5 5.0 4.69% 0.5
2022/07/18 101.0 9.0 8.91% 0.0


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