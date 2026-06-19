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盤後速報 - 精剛(1584)次交易(22)日除息0.26元，參考價19.39元

鉅亨網新聞中心

精剛(1584-TW)次交易(22)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.26元。

首日參考價為19.39元，相較今日收盤價19.65元，息值合計為0.26元，股息殖利率1.32%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/06/22 19.65 0.2584 1.32% 0.0
2025/06/12 25.8 0.7 2.71% 0.0
2024/06/17 35.0 1.5 4.29% 0.0
2023/06/13 37.15 0.7 1.88% 0.0
2022/06/14 21.2 0.2 0.94% 0.0


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