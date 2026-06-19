盤後速報 - 精剛(1584)次交易(22)日除息0.26元，參考價19.39元
鉅亨網新聞中心
精剛(1584-TW)次交易(22)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.26元。
首日參考價為19.39元，相較今日收盤價19.65元，息值合計為0.26元，股息殖利率1.32%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/06/22
|19.65
|0.2584
|1.32%
|0.0
|2025/06/12
|25.8
|0.7
|2.71%
|0.0
|2024/06/17
|35.0
|1.5
|4.29%
|0.0
|2023/06/13
|37.15
|0.7
|1.88%
|0.0
|2022/06/14
|21.2
|0.2
|0.94%
|0.0
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤後速報 - 精剛(1584)下週(6月22日)除息0.26元，預估參考價19.49元
- 精剛5月營收1.83億元年減20.94% 1—5月達8.90億元
- 精剛:公告本公司董事會決議解除經理人之競業禁止限制
- 精剛:公告本公司董事會決議解除經理人之競業禁止限制
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇