盤中速報 - Worldcoin大漲10.32%，報0.5美元
鉅亨網新聞中心
Worldcoin(WLD)在過去 24 小時內漲幅超過10.32%，最新價格0.5美元，總成交量達1.44億美元，總市值14.54億美元，目前市值排名第 23 名。
近 1 日最高價：0.54美元，近 1 日最低價：0.45美元，流通供給量：2,893,975,825。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+9.80%
- 近 1 月：+75.02%
- 近 3 月：+27.26%
- 近 6 月：-23.45%
- 今年以來：-12.74%
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