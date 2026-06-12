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根據FactSet最新調查，共32位分析師，對奧多比系統(ADBE-US)做出2026年EPS預估：中位數由23.48元上修至24.4元，其中最高估值24.99元，最低估值23.35元，預估目標價為264.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|24.99(24.78)
|29.15
|34.94
|32.28
|最低值
|23.35(23.27)
|25.59
|27.97
|32.28
|平均值
|24.01(23.54)
|27
|30.86
|32.28
|中位數
|24.4(23.48)
|26.95
|30.39
|32.28
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|267.37億
|298.12億
|333.44億
|343.75億
|最低值
|258.93億
|275.33億
|297.36億
|343.75億
|平均值
|263.14億
|286.70億
|313.13億
|343.75億
|中位數
|265.33億
|287.93億
|314.43億
|343.75億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|10.02
|10.10
|11.82
|12.36
|16.70
|營業收入
|158.01億
|174.30億
|193.68億
|215.25億
|237.67億
詳細資訊請看美股內頁：
奧多比系統(ADBE-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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