封測廠訊芯 - KY( 6451-TW ) 今 (12) 日公告自結損益，4 月歸屬母公司業主淨利 438 萬元，年增 107.92%，每股盈餘 0.04 元；展望今年，訊芯 - KY 看好，今年 CPO 產品規模將持續提升，同時將開發下世代 102.4T 的 Scale out CPO 產品。

根據 IDTechEx 的研究顯示，CPO(共封裝光學) 被視為未來 主流技術，能大幅降低功耗並提升傳輸效率。訊芯 - KY 已具備 51.2T 與 102.4T CPO 的量產能力，預計今年將穩步提升光收發模組業務規模，並建構更完整的光收發模組一站式 Turnkey 量產服務。

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生產基地方面，訊芯 - KY 採取中國 + 1 策略，於越南建立生產據點，用於生產高速光纖收發模組的越南北江廠，已於 2023 年第三季啟用並開始量產，同廠區的 SiP 封裝也正積極投入建設，預計今年第四季投產。此外，蘇州廠主要生產電源管理產品，已可支援客戶電源模組需求，配合中山廠區的既有動能下，訊芯 - KY 佈局整合完善。