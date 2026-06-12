盤後速報 - 睿生光電(6861)次交易(15)日除息2元，參考價302.0元
鉅亨網新聞中心
睿生光電(6861-TW)次交易(15)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利2元。
首日參考價為302.0元，相較今日收盤價304.00元，息值合計為2.0元，股息殖利率0.66%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/06/15
|304.00
|2.0
|0.66%
|0.0
|2025/06/05
|127.0
|1.79998
|1.42%
|0.0
|2024/06/12
|73.4
|1.1
|1.5%
|0.0
|2023/06/09
|109.5
|1.3
|1.19%
|0.0
|2022/06/10
|94.4
|1.1
|1.17%
|0.0
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 【量大強漲股整理】台股爆量翻黑，創新高38921後變臉，台積電技術論壇全解密！大跌後誰接棒？鎖定這「兩大關鍵」！
- 睿生光電：地緣風險帶動醫療急單需求 擴大印度、美洲布局
- 睿生光電5月營收2.66億元年增66.38% 1—5月達13.19億元
- 睿生光電:因本公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇