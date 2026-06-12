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盤後速報 - 睿生光電(6861)次交易(15)日除息2元，參考價302.0元

鉅亨網新聞中心

睿生光電(6861-TW)次交易(15)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利2元。

首日參考價為302.0元，相較今日收盤價304.00元，息值合計為2.0元，股息殖利率0.66%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/06/15 304.00 2.0 0.66% 0.0
2025/06/05 127.0 1.79998 1.42% 0.0
2024/06/12 73.4 1.1 1.5% 0.0
2023/06/09 109.5 1.3 1.19% 0.0
2022/06/10 94.4 1.1 1.17% 0.0


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