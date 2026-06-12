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盤後速報 - 豪展(4735)次交易(15)日除息1元，參考價31.6元

鉅亨網新聞中心

豪展(4735-TW)次交易(15)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。

首日參考價為31.6元，相較今日收盤價32.60元，息值合計為1.0元，股息殖利率3.07%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/06/15 32.60 1.0 3.07% 0.0
2026/04/10 31.5 0.5 1.59% 0.0
2025/12/02 34.3 0.7 2.04% 0.0
2025/08/28 34.95 0.4 1.14% 0.0
2025/06/10 37.25 0.4 1.07% 0.0


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