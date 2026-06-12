盤後速報 - 豪展(4735)次交易(15)日除息1元，參考價31.6元
鉅亨網新聞中心
豪展(4735-TW)次交易(15)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。
首日參考價為31.6元，相較今日收盤價32.60元，息值合計為1.0元，股息殖利率3.07%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/06/15
|32.60
|1.0
|3.07%
|0.0
|2026/04/10
|31.5
|0.5
|1.59%
|0.0
|2025/12/02
|34.3
|0.7
|2.04%
|0.0
|2025/08/28
|34.95
|0.4
|1.14%
|0.0
|2025/06/10
|37.25
|0.4
|1.07%
|0.0
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