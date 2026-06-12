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盤後速報 - 禾瑞亞(3556)次交易(15)日除息1.95元，參考價67.65元

鉅亨網新聞中心

禾瑞亞(3556-TW)次交易(15)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.95元。

首日參考價為67.65元，相較今日收盤價69.60元，息值合計為1.95元，股息殖利率2.8%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/06/15 69.60 1.95 2.8% 0.0
2025/06/13 39.8 2.08 5.23% 0.0
2024/06/25 53.2 0.9 1.69% 0.0
2023/07/06 67.2 4.7 6.99% 0.0
2022/07/28 68.2 5.0 7.33% 0.4


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