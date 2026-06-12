盤後速報 - 禾瑞亞(3556)次交易(15)日除息1.95元，參考價67.65元
鉅亨網新聞中心
禾瑞亞(3556-TW)次交易(15)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.95元。
首日參考價為67.65元，相較今日收盤價69.60元，息值合計為1.95元，股息殖利率2.8%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/06/15
|69.60
|1.95
|2.8%
|0.0
|2025/06/13
|39.8
|2.08
|5.23%
|0.0
|2024/06/25
|53.2
|0.9
|1.69%
|0.0
|2023/07/06
|67.2
|4.7
|6.99%
|0.0
|2022/07/28
|68.2
|5.0
|7.33%
|0.4
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