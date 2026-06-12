盤後速報 - 厚生(2107)次交易(15)日除息1.4元，參考價25.05元
鉅亨網新聞中心
厚生(2107-TW)次交易(15)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.4元。
首日參考價為25.05元，相較今日收盤價26.45元，息值合計為1.4元，股息殖利率5.29%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/06/15
|26.45
|1.4
|5.29%
|0.0
|2025/06/16
|26.2
|1.4
|5.34%
|0.0
|2024/07/01
|26.95
|1.3
|4.82%
|0.0
|2023/07/05
|22.3
|1.2
|5.38%
|0.0
|2022/07/01
|21.1
|1.2
|5.69%
|0.0
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