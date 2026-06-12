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盤後速報 - 厚生(2107)次交易(15)日除息1.4元，參考價25.05元

鉅亨網新聞中心

厚生(2107-TW)次交易(15)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.4元。

首日參考價為25.05元，相較今日收盤價26.45元，息值合計為1.4元，股息殖利率5.29%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/06/15 26.45 1.4 5.29% 0.0
2025/06/16 26.2 1.4 5.34% 0.0
2024/07/01 26.95 1.3 4.82% 0.0
2023/07/05 22.3 1.2 5.38% 0.0
2022/07/01 21.1 1.2 5.69% 0.0


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