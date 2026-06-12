鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-06-12 15:20

被動元件及天線廠佳邦 (6284-TW) 今 (12) 日召開股東會，公司表示，隨著產業庫存逐步回歸健康水位，新產品、新客戶與新應用陸續發酵，預期下半年營運可望逐步回溫。

佳邦表示，隨著終端裝置朝向高速傳輸、高精度定位及全天候連接發展，市場對高效能天線需求持續提升；而 AI 伺服器與高速運算平台不僅提高被動元件用量，更進一步提升市場對高電流、高耐溫及高可靠度產品的需求。

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佳邦表示，自 2025 年 7 月以來公司推動組織改革、產品升級及營運效率優化，並維持每月推出新產品的節奏，加速產品組合升級與營運轉型，並同步整合華科事業群研發、製造及市場資源，進一步強化整體競爭優勢。

在天線事業方面，佳邦持續深化高精度定位（Positioning）與無線連結（Connectivity）兩大核心技術，積極布局低軌衛星及非地面網路（NTN）市場，投入高頻天線、衛星通訊天線及相關射頻技術研發。