鉅亨網新聞中心 2026-06-12 15:20

長期以來，哈佛醫學院的生物學家辛克萊爾 (David Sinclair) 一直是大眾眼中的長壽科學領袖，他曾預言未來人們只需走進診所，開出一劑處方藥，就能讓生理年齡年輕十歲。

吃一顆藥能年輕十歲？這位哈佛科學家打算在XPrize大賽上證明(圖:shutterstock)

近日，這項大膽的願景正邁向臨床實踐的關鍵轉折點。根據《麻省理工科技評論》報導，辛克萊爾計畫參與由 XPrize 基金會主辦、總獎金高達 1.01 億美元的全球競賽，測試一種能實現「全身重編程」的口服藥物。

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XPrize 競賽與「年輕十歲」的目標

這場 XPrize 比賽旨在激發人類在健康長壽領域的激進創新。競賽規則明確要求，參賽團隊需透過藥物或療法，在一年內顯著改善參賽者的免疫功能、認知能力與肌肉功能。最終的大獎將頒發給能讓受試者在生理表現上「減齡」十歲或以上的團隊。

辛克萊爾向媒體證實，他打算招募志願者服用一種口服藥物組合，目標是尋找「人體年齡恢復」的確鑿證據。

表觀遺傳重編程的技術基礎

辛克萊爾研究的核心在於「表觀遺傳重編程」(Epigenetic Reprogramming)。這項技術源於二十年前的一項重大發現：特定的基因組合能將成年的體細胞逆轉回類似胚胎的幹細胞狀態。

其科學原理是重置 DNA 上的表觀遺傳標記——這些標記如同細胞內部的分子開關，控制著細胞的代謝狀態與功能。透過藥物重新調整這些開關，理論上能讓受損或老化的細胞重獲新生。

人工智慧在研發中的角色

在追求全身回春的過程中，人工智慧 (AI) 展現了關鍵的加速作用。辛克萊爾團隊利用機器學習算法來加速識別老化的生物標記，並優化候選分子的篩選過程。這種生物技術與人工智慧的匯流，不僅提升了臨床數據分析的效率，也縮短了尋找抗衰老藥物的時程。

從局部治療到全身性的野心

事實上，辛克萊爾旗下的公司 Life Biosciences 已在今年一月獲准啟動一項針對眼部疾病 (如青光眼) 的基因療法試驗，並已為首位患者提供治療。然而，參與 XPrize 的計畫更具野心：不同於針對單一器官的複雜基因療法，這次的目標是「口服藥物」且「全身見效」。

科學界的期待與挑戰

儘管願景宏大，但這條道路仍充滿挑戰。辛克萊爾必須在嚴格的監管框架與緊迫的競賽時限內，同時證明藥物對受試者的心臟、大腦、肌肉及皮膚等全身器官產生正向影響。