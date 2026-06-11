盤中速報 - 費城半導體大漲3.03%，報12575.83點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間11日09:32，費城半導體上漲369.37點（或3.03%），暫報12575.83點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-12.29%
- 近 1 月：+3.66%
- 近 3 月：+55.2%
- 近 6 月：+63.46%
- 今年以來：+72.33%
焦點個股
費城半導體成分股以科林研發(LRCX-US)領漲。科林研發(LRCX-US)上漲6.1%；英特爾(INTC-US)上漲5.7%；應用材料(AMAT-US)上漲5.65%；科磊(KLAC-US)上漲5.27%；Onto Innovation Inc.(ONTO-US)上漲4.88%。
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