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盤中速報 - 費城半導體大漲3.03%，報12575.83點

鉅亨網新聞中心

截至台北時間11日09:32，費城半導體上漲369.37點（或3.03%），暫報12575.83點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-12.29%
  • 近 1 月：+3.66%
  • 近 3 月：+55.2%
  • 近 6 月：+63.46%
  • 今年以來：+72.33%

焦點個股


費城半導體成分股以科林研發(LRCX-US)領漲。科林研發(LRCX-US)上漲6.1%；英特爾(INTC-US)上漲5.7%；應用材料(AMAT-US)上漲5.65%；科磊(KLAC-US)上漲5.27%；Onto Innovation Inc.(ONTO-US)上漲4.88%。


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費城半導體12626.083.44%
科林研發342.6+6.46%
英特爾114.12+6.61%
應用材料526.745+5.98%
科磊2301.79+7.78%
Onto Innovation Inc.287.6825+6.81%

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