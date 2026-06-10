鉅亨速報 - Factset 最新調查：Tyler Technologies, Inc.(TYL-US)EPS預估上修至12.89元，預估目標價為432.50元
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根據FactSet最新調查，共21位分析師，對Tyler Technologies, Inc.(TYL-US)做出2026年EPS預估：中位數由12.65元上修至12.89元，其中最高估值13.02元，最低估值12.61元，預估目標價為432.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|13.02(12.96)
|15.7
|18.48
|19.72
|最低值
|12.61(12.25)
|13.83
|16.25
|19.72
|平均值
|12.81(12.67)
|14.65
|16.95
|19.72
|中位數
|12.89(12.65)
|14.63
|16.99
|19.72
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|25.70億
|28.63億
|30.98億
|最低值
|25.48億
|27.65億
|29.89億
|平均值
|25.58億
|28.09億
|30.50億
|中位數
|25.56億
|28.09億
|30.56億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|3.82
|3.87
|3.88
|6.05
|7.20
|營業收入
|15.92億
|18.50億
|19.52億
|21.38億
|23.32億
詳細資訊請看美股內頁：
Tyler Technologies, Inc.(TYL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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