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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Tyler Technologies, Inc.(TYL-US)EPS預估上修至12.89元，預估目標價為432.50元

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根據FactSet最新調查，共21位分析師，對Tyler Technologies, Inc.(TYL-US)做出2026年EPS預估：中位數由12.65元上修至12.89元，其中最高估值13.02元，最低估值12.61元，預估目標價為432.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值13.02(12.96)15.718.4819.72
最低值12.61(12.25)13.8316.2519.72
平均值12.81(12.67)14.6516.9519.72
中位數12.89(12.65)14.6316.9919.72

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值25.70億28.63億30.98億
最低值25.48億27.65億29.89億
平均值25.58億28.09億30.50億
中位數25.56億28.09億30.56億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS3.823.873.886.057.20
營業收入15.92億18.50億19.52億21.38億23.32億

詳細資訊請看美股內頁：
Tyler Technologies, Inc.(TYL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSTYL

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