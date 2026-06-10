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營收速報 - 康舒(6282)5月營收29.40億元年增率高達26.19％

鉅亨網新聞中心

康舒(6282-TW)今天公告2026年5月營收為新台幣29.40億元，年增率26.19%，月增率-6.73%。

今年1-5月累計營收為146.73億元，累計年增率24.15%。

最新價為58.5元，近5日股價下跌-9.16%，相關零組件業下跌-5.53%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-18592 張
  • 外資買賣超：-13074 張
  • 投信買賣超：+236 張
  • 自營商買賣超：-5754 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/5 29.40億 26% -7%
26/4 31.52億 35% 0%
26/3 31.46億 18% 15%
26/2 27.26億 15% 1%
26/1 27.09億 29% -20%
25/12 33.86億 6% 6%

康舒(6282-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為交換式電源供應器之研發設計、製造及銷售。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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