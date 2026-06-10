營收速報 - 康舒(6282)5月營收29.40億元年增率高達26.19％
鉅亨網新聞中心
今年1-5月累計營收為146.73億元，累計年增率24.15%。
最新價為58.5元，近5日股價下跌-9.16%，相關零組件業下跌-5.53%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-18592 張
- 外資買賣超：-13074 張
- 投信買賣超：+236 張
- 自營商買賣超：-5754 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/5
|29.40億
|26%
|-7%
|26/4
|31.52億
|35%
|0%
|26/3
|31.46億
|18%
|15%
|26/2
|27.26億
|15%
|1%
|26/1
|27.09億
|29%
|-20%
|25/12
|33.86億
|6%
|6%
康舒(6282-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為交換式電源供應器之研發設計、製造及銷售。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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