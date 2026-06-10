盤後速報 - 立碁(8111)次交易(11)日除息0.6元，參考價55.8元
鉅亨網新聞中心
立碁(8111-TW)次交易(11)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.6元。
首日參考價為55.8元，相較今日收盤價56.40元，息值合計為0.6元，股息殖利率1.06%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/06/11
|56.40
|0.6
|1.06%
|0.0
|2025/06/20
|52.4
|0.9
|1.72%
|0.0
|2024/07/02
|23.7
|0.8
|3.38%
|0.0
|2023/06/30
|21.15
|1.2
|5.67%
|0.0
|2022/06/27
|21.5
|2.1
|9.77%
|0.0
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