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盤後速報 - 立碁(8111)次交易(11)日除息0.6元，參考價55.8元

鉅亨網新聞中心

立碁(8111-TW)次交易(11)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.6元。

首日參考價為55.8元，相較今日收盤價56.40元，息值合計為0.6元，股息殖利率1.06%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/06/11 56.40 0.6 1.06% 0.0
2025/06/20 52.4 0.9 1.72% 0.0
2024/07/02 23.7 0.8 3.38% 0.0
2023/06/30 21.15 1.2 5.67% 0.0
2022/06/27 21.5 2.1 9.77% 0.0


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